Сотрудника ГИБДД в Самаре заподозрили в попытке получить взятку скважиной

Сотрудник ГИБДД в Самаре подозревается в получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на его земельном участке безвозмездно должны были пробурить скважину, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Со своей стороны полицейский пообещал не привлекать своего взяткодателя к административной ответственности за совершенное им правонарушение, предусмотренное статьей 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог или других дорожных сооружений»).

Инцидент со взяткой произошел в апреле 2017 года. Стоимость работ по бурению скважины оценили в 435 тысяч рублей. В отношении инспектора дорожного надзора возбуждено уголовное дело.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области», — добавили в управлении СК.

Как отмечает портал Samara-Life, в связи со случившимся начальник регионального полицейского главка инициировал проведение служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в июне сообщалось, что бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко подозревается в получении взятки щенками элитной породы.