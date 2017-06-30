Замглавы подмосковного района задержан при попытке дать взятку следователю

В Московской области при попытке дать взятку следователю задержан заместитель главы администрации Воскресенского района. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 30 июня, заявила официальный представитель регионального главка СКР Елена Фокина.

Она уточнила, что чиновник уже арестован решением суда, возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу группой лиц в крупном размере»).

«Вечером 29 июня 2017 года чиновник, находясь в служебном кабинете здания следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с заместителем генерального директора одной из коммерческих организаций города Воскресенск, попытался дать взятку следователю за прекращение уголовного дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов»), Непосредственно после передачи денег он был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов» — рассказала Фокина «Ленте.ру»

По ее данным, чиновник попытался передать следователю по особо важным делам 300 тысяч рублей

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, арестован заместитель руководителя администрации Воскресенского района по ЖКХ 44-летний Игорь Марахов. Он проходил по делу как свидетель, но мог поменять статус на подозреваемого.