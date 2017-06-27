Силовые структуры
 

В Твери при получении взятки задержали одного из руководителей регионального СКР

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Денис Жуков
Денис Жуков

В Твери при получении взятки оперативниками ФСБ задержан заместитель руководителя отдела процессуального контроля областного управления Следственного комитета России (СКР) Денис Жуков. Об этом во вторник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В понедельник, 26 июня поздно вечером в рамках возбужденного на прошлой неделе уголовного дела о вымогательстве взятки с поличным был задержан 37-летний полковник юстиции Денис Жуков — бывший руководитель следственного отдела по городу Тверь, а сейчас заместитель руководителя отдела процессуального контроля регионального следственного управления. Операцию проводили оперативники местного УФСБ», — сказал источник.

Он не смог уточнить сумму взятки, но, по предварительным данным, деньги предназначались за покровительство в деятельности одной из местных фирм. По заявлению предпринимателей, офицер угрожал им уголовным преследованием в случае отказа от дачи взятки. Причем одна из бесед Дениса Жукова с потерпевшими была задокументирована сотрудниками ФСБ.

Сегодня же оперативники ФСБ провели обыск на рабочем месте полковника. По имеющейся у «Ленты.ру» информации, расследование уголовного дела ведет местное управление ведомства. Ни в СКР, ни в Тверском следственном управлении в настоящее время не комментируют информацию о задержании Дениса Жукова.

Денис Жуков — один из старейших сотрудников Тверского СКР; он начал работать следователем еще в 1997 году в региональной прокуратуре, а службу в Следственном комитете проходит с момента создания ведомства.

В октябре 2016 года в Грозном с поличным был задержан заместитель руководителя городского отдела СКР — он требовал 300 тысяч рублей от продавца аптеки, угрожая возбуждением уголовного дела за торговлю наркотическими препаратами. Его действия тогда расценили как мошенничество.

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