Бывшего сотрудника калининградского УФСИН уличили в доставке дрожжей заключенным

В Калининграде будут судить бывшего сотрудника местной колонии №9, который за взятки носил заключенным запрещенные предметы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области.

По данным следствия, с 1 декабря 2016 года по 1 января сотрудник колонии №9 в Калининграде передал заключенным восемь пачек сухих дрожжей. За эту услугу он получил 30 тысяч рублей на свой QIWI-кошелек. Позже,13 марта, он получил 15 тысяч рублей за то, что пронес на территорию колонии пять мобильных телефонов.

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Поймать взяточника удалось сотрудникам отдела собственной безопасности УФСИН России по Калининградской области. Его дело направлено в суд. Запрет на пронос дрожжей в исправительные учреждения связан с тем, что заключенные при должном умении способны изготовить из них алкогольные напитки.

11 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия, взяв под стражу 38-летнего адвоката, задержанного в следственном изоляторе «Бутырка» с крупной партией разнообразных наркотиков весом около 200 грамм.