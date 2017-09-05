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Служить и крышевать

Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда

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Леван Хуцишвили
Леван Хуцишвили
Фото: priderussia.ru

В брянском городе Сельцо полицейский Леван Хуцишвили пользовался огромным авторитетом: признанный в 2013 году лучшим участковым Брянской области, страж порядка несколько лет руководил бесплатной спортивной секцией карате для детей, его любили и воспитанники, и их родители.

В 2015 году Хуцишвили обвинили в крышевании бизнеса, что стало шоком для всех, кто его знал. Многие даже вышли на митинг в его поддержку. 31 марта этого года бывшего участкового приговорили к 5,5 года в колонии строгого режима, а потом он сбежал из зала суда и скрывается до сих пор. Удивительно еще и то, что после побега Хуцишвили смягчили приговор: для российского правосудия это уникальный случай. В невероятной истории, случившейся в Брянске, разбиралась «Лента.ру».

Без страха и упрека

До 2015 года Леван Хуцишвили был самым известным полицейским в Брянской области. В 2013 году он был признан лучшим участковым своего региона, а сайт регионального управления МВД не переставал петь ему дифирамбы. К 26 годам Леван уже был кандидатом в мастера спорта по карате, чемпионом России 2007 года и обладателем Кубка России 2009 года.

Спорт он успешно совмещал с карьерой в правоохранительных органах, которая началась со срочной службы в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ), а продолжилась в полиции, где Леван к 2013 году работал уже около трех лет.

Жители города Сельцо, где работал Хуцишвили, больше всего полюбили его за работу с детьми. Полицейский на безвозмездной основе организовал при школе, расположенной на его участке, детскую секцию карате. Как отмечали в региональном управлении МВД, занятия Левана посещали не только дети из благополучных семей, но и подростки из так называемой группы риска, потенциальные нарушители закона.

Благодаря активной жизненной позиции Хуцишвили быстро заслужил уважение местных жителей и товарищей по работе, и добился неплохих показателей по службе. Ни один из его учеников не был замечен в правонарушениях, а в школе подопечные Левана были самыми дисциплинированными. Н удивительно, что при голосовании на звание лучшего участкового Брянской области за Хуцишвили отдали свои голоса 70 процентов из 3500 участников.

Откуда не ждали

Одним словом, в брянском Сельце Леван Хуцишвили считался положительным героем. Поэтому когда в 2015 году участкового обвинили в крышевании бизнеса, для горожан это стало настоящим шоком. После того как Хуцишвили оказался под следствием, в Сельце устроили народный сход, писало местное издание «Брянская улица»: «В поддержку Левана Хуцишвили был объявлен сбор подписей. За полицейского ходатайствовали местный отдел образования, казачество и даже органы власти».

Но какие же претензии возникли у следствия к герою Сельца? Как следует из сообщения регионального управления Следственного комитета России (СКР), Левану вменяли преступления по двум статьям УК РФ — части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 3 статьи 290 («Получение взятки за незаконные действия»).

«По версии следствия, с апреля 2011 года в течение более четырех лет полицейский ежемесячно получал по две тысячи рублей от лиц, незаконно торговавших алкогольной продукцией в городе Сельцо. За взятки, общая сумма которых составила 106 тысяч рублей, Хуцишвили не принимал надлежащих мер к пресечению такой деятельности и предупреждал нелегальных бизнесменов о предстоящих рейдах», — отмечалось в сообщении регионального управления СКР.

Следователи считают, что в результате действий Хуцишвили запланированные правоохранительными органами проверки не давали никаких результатов, а виновные избегали ответственности. По данным СКР в апреле 2015 года подобное покровительство, но уже безвозмездно, Леван оказывал своему приятелю. Якобы для видимости борьбы с алкоголем «вне закона» участковый один раз изъял немного спиртного и составил административный протокол, после чего нелегальная торговая точка продолжила свою работу. Все эти факты были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ.

Сбежавший герой

Приговор опальному участковому огласили 31 марта — и он оказался суровым: 5,5 лет «строгача». И тут в деле Хуцишвили стали происходить невероятные повороты: узнав, какой срок назначил ему суд, подсудимый... сбежал из зала суда. Собственно, с тех пор его не видели — он объявлен в розыск. 3 апреля следователи завели на беглеца еще одно уголовное дело — по части 1 статьи 313 УК РФ («Побег из-под стражи»).

История Левана Хуцишвили в целом напоминает лес: чем дальше, тем темнее. Как сообщало издание «Брянская улица», вечером 4 апреля гособвинитель по делу Левана Хуцишвили — зампрокурора города Сельцо Илья Петров — попал в серьезное ДТП на объездной дороге под Брянском. Его «Нива» столкнулась с микроавтобусом у поселка Ново-Отрадное; Петров был доставлен в горбольницу №1 с тяжелыми травмами головы, спасти его врачам не удалось: вечером 7 апреля он умер в больнице.

А 7 июля в деле Хуцишвили произошел уникальный для отечественного правосудия поворот: Брянский областной суд смягчил беглецу наказание. Апелляционная инстанция по жалобе адвокатов участкового заменила 5,5 года колонии строгого режима на 3,5 года общего режима.

Непростой полицейский

Так кто же такой Леван Хуцишвили на самом деле и по какую сторону закона он находился, исполняя обязанности участкового?

«С 2014 года небольшой город, который и без того спаивали, залили реками дешевого поддельного алкоголя. Спаивали прежде всего молодежь. Как утверждают местные жители, обращаться в органы не было смысла, потому что там служили "правильные" милиционеры. Торговцам все сходило с рук», — пишет интернет-газета «Брянские новости».

Как следует из опубликованных изданием данных, Хуцишвили хорошо знал одну из местных жительниц, которая давно занималась продажей алкоголя. Более того, один из друзей Левана, бывший милиционер, якобы открыл в Сельце огромный бизнес, но в конце концов погорел на продаже поддельного алкоголя.

«О том, что подделывались акцизные марки, что город превратили в большой алкогольный цех, не мог не знать бывший участковый и его коллеги. Против некоторых возбуждены уголовные дела, кто-то сбежал», — отмечают «Брянские новости».

Издание отмечает и еще один любопытный факт: на небольшую зарплату участкового Хуцишвили смог нанять дорогих адвокатов, которые защищали его полтора года, да и свадьбу, которую он сыграл незадолго до случившегося, скромной назвать сложно. Судя по всему, Сельцо еще долго будет разделено на два лагеря — противников и сторонников Левана Хуцишвили, который 31 марта бесследно исчез из зала суда.

Алексей Стейнерт

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