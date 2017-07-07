В Брянске сбежавшему от правосудия участковому заочно смягчили наказание

Брянский областной суд смягчил наказание бывшему сотруднику полиции и детскому тренеру Левану Хуцишвили, который сбежал из суда после оглашения обвинительного приговора. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила РИА Новости представитель суда Галина Кубекина.

Апелляционная инстанция по жалобе адвокатов осужденного полицейского заменила 5,5 лет колонии строгого режима на 3,5 года общего режима.

Хуцишвили, признанный в 2013 году лучшим участковым Брянской области, был обвинен в 2015 году в крышевании бизнеса. По данным следствия, полицейский собирал с торговцев алкоголем по две тысячи рублей ежемесячно, и за это предупреждал их о предстоящих рейдах, из-за чего торговцы оставались безнаказанными. После возбуждения уголовного дела Хуцишвили отстранили от должности. Он не признал своей вины. На период следствия обвиняемый был под домашним арестом.

Осужденный несколько лет руководил бесплатной спортивной секцией по карате для детей, пользовался уважением воспитанников и имел безупречный авторитет у их родителей. После того как он оказался под следствием, жители города Сельцо вышли на митинг в его поддержку, пишет местное издание «Брянская улица».

31 марта Хуцишвили был осужден и после оглашения приговора скрылся. После его побега из суда было возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск и до сих пор место его нахождения неизвестно.