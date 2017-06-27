Хабаровский участковый ударил плюнувшего в него водителя и попал под следствие

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции, который ударил плюнувшего в него агрессивного водителя. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ночью 23 мая в поселке Чегдомын произошло ДТП, участника которого инспекторы ДПС увезли в полицию, так как он вел себя агрессивно. Там водитель стал оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью. Стражи порядка доставили неадекватного мужчину в районную больницу для медицинского освидетельствования, но и там мужчина не успокоился и продолжал буйствовать. Он плюнул участковому в лицо, за что тот ударил его локтем по лицу.

По решению руководства полиции сотрудник был уволен.

В отношении агрессивного водителя возбуждены два уголовных дела по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).