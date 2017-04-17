Следователи задержали стрелявших по ногам гастарбайтера тульских сыщиков

В отношении двух оперуполномоченных райотдела полиции Ясногорского района Тульской области, стрелявших по ногам задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 7 апреля 32-летний полицейские и его 48-летний коллега получили информацию о возможной причастности к краже на территории района гражданина среднеазиатской республики. Предполагаемый преступник был задержан, однако отказался давать признательные показания. После этого на него надели наручники и вывезли за пределы района, где подвергли пыткам.

«Произвели не менее пяти выстрелов из травматического пистолета по ногам, требуя при этом признаться в краже и сообщить сведения о соучастниках преступления. В результате мужчина был вынужден признаться в совершении хищения чужого имущества, после чего сотрудники полиции оформили его явку с повинной», — говорится в сообщении.

В тульском управлении СКР уточнили, что дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

«Руководство ГУСБ МВД России назначило служебную проверку с выездом в регион по фактам противоправных деяний, в которых подозреваются два оперуполномоченных ОУР Отдела МВД России по Ясногорскому району Тульской области», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что фигуранты расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.