Полковник полиции до смерти избил любовницу в Орловской области

Полковник полиции, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Мценский» задержан по подозрению в убийстве своей любовницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Дорофеева, официальный представитель Орловского регионального следственного управления СКР.

По ее словам, тело 44-летней женщины было найдено утром 7 апреля в ее квартире в городе Мценск. По заключению экспертов, женщина скончалась от побоев. «В рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан полковник полиции Владимир Свиридов. На допросе он рассказал, что длительное время сожительствовал с потерпевшей, а в ночь с 6 на 7 апреля между ними произошел конфликт, во время которого он жестоко избил женщину», — рассказала Юлия Дорофеева.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

7 апреля в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан заместитель начальника 4-го главного управления МВД.