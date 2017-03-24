Двое попытались продать пост зампрефекта ЦАО в Москве за три миллиона долларов

В Москве с поличным задержаны двое мужчин, которые, по версии правоохранителей, пытались продать за три миллиона долларов США должность заместителя префекта Центрального административного округа столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета.

Сделка проходила в одном из кафе на Нагатинской улице 23 марта. После передачи денег следователями и сотрудниками ФСБ были задержаны 68-летний Вячеслав Ким и 57-летний Олег Шегай. Иванова уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«По версии следствия, в марте 2017 года Ким и вступивший с ним в сговор Шегай пообещали безработному москвичу повлиять на принятие решения о его назначении на должность заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы. В действительности такой возможности обвиняемые не имели, а полученные деньги намеревались присвоить», — сказала Иванова.

Она уточнила, что оба подследственных арестованы.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевший — бывший муниципальный служащий Москвы. Как выяснилось, Олег Шегай представился ему высокопоставленным офицером ФСБ и обещал поддержать назначение, хотя на самом деле никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Второй задержанный — бывший генеральный директор «Авиалиний Кубани». Переговоры между потерпевшим и подозреваемыми велись под негласным контролем оперативников ФСБ.

В сентябре 2011 года 59-летний приезжий из Тюмени пытался получить 250 тысяч евро, обещая жертве назначение на эту же должность, но был задержан и в последующем осужден.