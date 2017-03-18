В Подмосковье задержана группа телефонных мошенников

В Ленинском районе Подмосковья задержаны участники преступной группировки, специализирующейся на телефонном мошенничестве. об этом в субботу, 18 марта, сообщает пресс-служба МВД.

Задержанных двое, оба жители Москвы, одному из них 39 лет, другому — 34 года. Старший неоднократно судим. Решается вопрос об их аресте.

Жертвами становились пожилые люди. Злоумышленники звонили и сообщали о задержании их родственников за различные преступления, после чего предлагали избежать ответственности, заплатив определенную сумму. Ущерб составил в общей сложности около миллиона рублей.

На сегодняшний день известно о пяти преступных эпизодах, по ним возбуждены дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат» и «Мошенничество с использованием платежных карт»).

