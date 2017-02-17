Лжегенерал американской армии выманил у астраханки 13 тысяч долларов

Мошенник, представившийся генералом из США, похитил у жительницы Астрахани, разместившей анкету на сайте знакомств, 13 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

«Из мужчин-претендентов астраханка выбрала военнослужащего в чине генерала. Он был так же разведен и несчастен, о чем подробно рассказал в своих посланиях на английском языке. На английском потому, что был американцем и в данный момент находился в командировке в одной из горячих точек планеты», — говорится в сообщении.

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Переводчиком для «генерала» согласился выступить бывший супруг женщины. Мошенник рассказал о своих доходах и крупных накоплениях, прислал фотографии своего дома, скромной яхты, драгоценностей, доставшихся по наследству, обещав прислать любое понравившееся украшение после окончания командировки.

«Влюбленный военный однажды пожаловался, что в связи со сменой власти на его родине возникли перебои с деньгами и прочим снабжением, попросил помочь. Женщина, надеясь на ответную щедрость, сначала рассталась со всеми своими накоплениями, а потом набрала кредитов», — отмечают в региональном управлении МВД.

В общей сложности жертва перечислила мошеннику почти 13 тысяч долларов. Когда она перестала переводить деньги, их переписка с «генералом» закончилась.

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