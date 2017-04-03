Волгоградский «решальщик» выманил у приятеля 45 миллионов рублей

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Волжский, который за год обманом выманил у приятеля 45 миллионов рублей, обещая ему помочь решить проблемы с законом. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Мужчине вменяется совершение трех эпизодов мошенничества.

По данным следствия, с июня 2013-го по август 2014 года подозреваемый регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег на решение спектра проблем с органами путем дачи взяток. В частности, мужчина обещал за 15 миллионов рублей посодействовать в прекращении уголовного дела против коммерсанта, подозреваемого в крупном мошенничестве. Еще 3,5 миллиона рублей так называемый решальщик получил, обещая «нужное» решение арбитражного суда. В 26,2 миллиона рублей подозреваемый оценил свою помощь в прекращении выездной налоговой проверки.

В общей сумме мужчина присвоил себе почти 45 миллионов рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Его изобличили и задержали в результате совместной работы сотрудников региональных управлений СК, ФСБ и МВД.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Свою вину он категорически не признает, отказываясь от дачи каких-либо показаний.