Силовые структуры
 

В Москве за мошенничество задержан высокопоставленный сотрудник МВД

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Заместитель начальника Четвертого главного управления МВД РФ по тылу, полковник внутренней службы Максим Рыбкин задержан в ходе совместной операции ФСБ и СКР. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что офицера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Рыбкин предложил руководителям нескольких оборонных предприятий посодействовать прекращению нескольких уголовных дел, попросив за это 20 миллионов рублей. Однако выполнить взятые на себя обязательства он не смог и вернул часть полученных денег — 10 миллионов. На остальную сумму офицер написал расписку, которая и стала доказательством», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Четвертый главк МВД курирует оборонные и особо опасные объекты, структурно входит в состав столичного главка МВД. По роду своей службы Рыбкин не мог никак повлиять на следствие, уточнил источник. По этой причине уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Как сообщил «Ленте.ру» другой источник, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении руководства одного из Тульских оборонных предприятий.

3 апреля в Волгограде был задержан местный житель, выманивший у знакомого 45 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования

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