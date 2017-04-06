Главу Татфондбанка заподозрили в незаконном выводе 847 миллионов рублей

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, подозреваемого в незаконном выводе имущества стоимостью 847 миллионов рублей. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Татарстану.

Банкиру вменяется преступление, предусмотренное статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, ранее возбужденного против Мусина, следователи выявили дополнительный эпизод его преступной деятельности, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, глава Татфондбанка с неустановленными сообщниками, зная о неплатежеспособности своей организации и возможности отзыва лицензии Центробанком, в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество. Оно принадлежало компании «Урман», взявшей четыре кредита в Татфондбанке.

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16 марта СК сообщил о задержании трех новых фигурантов по делу Татфондбанка, которых подозревают в мошенничестве. Это бывший первый заместитель председателя правления 34-летний Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и директор компании «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

3 марта Мусин был арестован до 16 апреля. В тот же день Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.