По делу Татфондбанка задержали трех новых фигурантов

Правоохранительные органы задержали трех новых фигурантов по делу Татфондбанка, которых подозревают в мошенничестве. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Задержаны бывший первый заместитель председателя правления "Татфондбанка" 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО "Новая нефтехимия" 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО "Роял Тайм Групп" 40-летняя Елена Леушина», — отмечают в ведомстве.

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3 марта Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, был заключен под стражу до 16 апреля.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Впоследствии полученные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. 3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.