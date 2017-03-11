Вкладчики татарских банков вышли на акцию протеста

Около 400 вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, собрались на санкционированный властями пикет в Казани с требованием вернуть им деньги. Об этом сообщает портал banki.ru со ссылкой на информацию МВД.

Пикет начался в 12:00 мск и продолжался чуть больше часа. Среди его участников были представители юридических лиц, физические лица, а также клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней структуры Татфондбанка — «ТФБ Финанс». Специально для участия в акции приехали вкладчики из Альметьевска, Мензелинска, Набережных Челнов и других городов Татарстана.

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По словам члена координационного совета инициативной группы пострадавших вкладчиков Александры Юмановой, по итогам пикета была принята резолюция, содержащая один пункт, — возврат денег вкладчикам. Письмо с этим требованием направят федеральному руководству. Следующий митинг запланирован на 18 марта.

Утром 11 марта девять вкладчиков проблемных банков собрались перед зданием правительства республики, чтобы передать письмо президенту Рустаму Минниханову с требованием наложить арест на счета Татфондбанка, Интехбанка и связанных с ними банков.

3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. По данным ЦБ, Татфондбанк, имея некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.