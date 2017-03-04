Клиенты татарстанских банков предъявили властям ультиматум

Клиенты лишенных лицензии татарстанских банков собрались на площади Свободы в Казани у здания правительства и передали премьер-министру республики Ильдару Халикову петицию. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает «Интерфакс».

«Я ему передала ультиматум, который состоял из двух пунктов: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование — выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере», — рассказала агентству активистка Александра Лиманова.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

О реакции властей Татарстана информации пока нет.

3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. По данным ЦБ, Татфондбанк, имея некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.