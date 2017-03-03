Глава Татфондбанка арестован по делу о мошенничестве

Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 16 апреля. Такое решение вынес вечером в пятницу, 3 марта, Советский районный суд Казани, передает корреспондент РИА Новости.

Мусин в ходе заседания заявил, что себя виновным не считает, никогда не скрывался и не собирается скрываться от следствия, все это время вел работу для того, чтобы поправить положение банка.

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Ранее в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Впоследствии полученные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.

МВД Татарстана 1 марта сообщило, что по подозрению в мошенничестве был задержан зампред правления банка Сергей Мещанов. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не сообщалось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.