В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщается в пресс-релизе СК по Татарстану.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

3 марта регулятор отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Он полностью утратил собственные средства, считают в ЦБ

В декабре стало известно, что с июня по октябрь 2016 года сменили статус клиентов банка на статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Эта подмена была обнаружена одновременно с введением моратория на требования кредиторов банка.

1 марта МВД Татарстана сообщило, что заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов был задержан по подозрению в мошенничестве. Ранее его объявили в уголовный розыск.