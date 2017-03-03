Четыре российских банка потеряли лицензии ЦБ

ЦБ принял решение отозвать лицензии у Анкорбанка и аннулировал лицензию у Межрегионального почтового банка. Таким образом, 3 марта регулятор закрыл четыре финансовые организации, включая Татфондбанк и Интехбанк.
«Анкорбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорится в материалах регулятора.
Лицензия Межрегионального почтового банка аннулирована в порядке добровольной ликвидации.
По величине активов Анкорбанк занимал 233-е место в банковской системе России, Межрегиональный почтовый банк — 475-е.
Также в пятницу, 3 марта, лишился банковской лицензии Татфондбанк, входивший в топ-50 крупнейших кредитных организаций России.