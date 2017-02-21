ЦБ аннулировал лицензию банка «ГПБ-Ипотека»

Банк России принял решение об аннулировании со вторника, 21 февраля, лицензии на осуществление операций у кредитной организации «ГПБ-Ипотека», входящей в группу Газпромбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В данном случае банк добровольно решил прекратить деятельность и объявил о самоликвидации. По данным ЦБ, имущества для удовлетворения требований кредиторов у кредитной организации достаточно.

В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным отчетности, по величине активов банка «ГПБ-Ипотека» на 1 февраля 2017 года занимал 292-е место в банковской системе России.

Финансовое учреждение было создано в 1988 году постановлением совета министров СССР как Акционерное общество «Советская финансово-торговая компания «Совфинтрейд». В 1994-м компания была перерегистрирована в акционерный коммерческий банк «Совфинтрейд». Затем, в 2004 году, кредитное учреждение вошло в группу Газпромбанк и было перепрофилировано из универсального банка в специализированный ипотечный. В июне 2007-го банк был переименован в «ГПБ-Ипотека».

С середины 2005 года в банке действовала собственная программа рефинансирования ипотечных и жилищных кредитов (займов). Банком сформирована сеть корпоративных региональных операторов, осуществляющих экспертизу, выдачу, рефинансирование и обслуживание жилищных и ипотечных кредитов в большинстве регионов России. До последнего времени основными направлениями деятельности банка были экспертиза, рефинансирование, секьюритизация и сервисное обслуживание портфелей ипотечных кредитов.