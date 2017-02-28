СМИ сообщили об отключении «Торгового городского банка» от платежной системы ЦБ

Центробанк отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский «Торговый городской банк». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Торговый городской банк» не обслуживает карты клиентов и около недели испытывает затруднения с возвратом вкладов, отмечает агентство. Первую проблему сотрудники банка объясняют техническим сбоем, вторую — задержками с инкассацией.

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Кредитные организации, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях это является временной мерой, вызванной техническими причинами.

20 февраля Банк России повторно отключил от системы электронных срочных платежей банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь.

«Торговый городской банк» в 2016 году занимал 224-е место в российской банковской системе. Его активы составляли 9,92 миллиарда рублей. По данным ЦБ, кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.