В нападении на подростка в песочнице заподозрили столичного полицейского

Полицейского заподозрили в нападении на 16-летнего подростка, которое было совершено на улице Маршала Федоренко (район Западное Дегунино, Северный округ Москвы). Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РЕН ТВ.

«Подозреваемый был задержан 5 июня. По предварительным данным, он является сотрудником МВД», — отмечает издание.

По данным столичного главка МВД, полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесли строгую дисциплинарную ответственность. В то же время по информации столичного управления Следственного комитета России (СКР), в отношении 39-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»), а также по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как отмечают в столичном управлении СКР, инцидент произошел в ночь на 24 мая. Подозреваемый с ножом и травматическим оружием совершил нападение на двоих молодых людей, находящихся на детской площадке. В результате 16-летний подросток с ножевым ранением был госпитализирован, а 18-летний пострадавший с травматическим ранением мягких тканей осмотрен врачами и отпущен домой.