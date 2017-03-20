Подмосковного полицейского заподозрили в распространении детской порнографии

Правоохранительные органы Подмосковья задержали по подозрению в распространении детской порнографии полицейского Межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское». Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель ГСУ СК по Московской области.

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По словам Фокиной, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы. Полицейскому предъявлено обвинение, решением суда он арестован.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, личность подозреваемого была установлена в конце января, а 3 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Коломна. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел.

27 мая 2016 года стало известно, что Новгородский районный суд заключил под стражу вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, который обвиняется в распространении детской порнографии в интернете.