Начальника отдела угрозыска в Тобольске заподозрили в получении взятки

Начальника отдела уголовного розыска МВД России «Тобольский» и его заместителя заподозрили в получении взятки. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (CRH) по Тюменской области.

«По версии следствия, в период с января по апрель 2017 года сотрудники полиции получили взятку в размере 100 тысяч рублей от управляющей СПА-салоном, расположенного в городе Тобольске, за осуществление общего покровительства деятельности СПА-салона, а именно непривлечение индивидуального предпринимателя, от имени которого осуществляется деятельность, к административной ответственности в случае выявления нарушений, либо предупреждение о планируемых проверках правоохранительными органами», — говорится в публикации.

Об этом узнали в оперативно-розыскной части собственной безопасности тюменского главка МВД, преступную деятельность подозреваемых удалось пресечь, в отношении них было возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц»).. Расследование продолжается.

В конце марта стало известно, что в Замоскворецкий суд Москвы передано уголовное дело бывшего сотрудника главного управления уголовного розыска МВД Вадима Шавлохова, ему вменяется получении взятки в размере 100 тысяч долларов от лидера преступного сообщества и превышение должностных полномочий.