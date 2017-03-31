Обвиненный в получении взятки от бандитов сотрудник угрозыска пойдет под суд

В Замоскворецкий суд Москвы направлено уголовное дело бывшего сотрудника главного управления уголовного розыска МВД Вадима Шавлохова, обвиняемого в получении взятки в 100 тысяч долларов от лидера преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в пятницу, 31 марта, в редакцию «Ленты.ру».

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Полицейскому вменяются превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле 2013 года Шавлохов за денежное вознаграждение передал копию служебного документа лидеру преступного сообщества. В нем содержались известные правоохранительным органам сведения о структуре преступной группировки, ее участниках и связях.

«Предательство Шавлоховым интересов службы могло существенно затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности организованного преступного сообщества на территории Московского и Северо-Кавказского регионов», — отмечается в сообщении ведомства.

Лидер ОПС, который подкупил полицейского, в настоящее время находится в международном розыске за совершение ряда убийств и других преступлений.

