Замначальника УМВД по Приморью задержан за злоупотребления

Заместитель начальника УМВД про Приморскому краю и начальник регионального следственного управления Илья Шамратов задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» заявили в четверг, 9 февраля, в Следственном Комитете России (СКР).

Представитель ведомства сообщила, что в отношении полковника юстиции возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года он премировал своих подчиненных, а затем потребовал от них вернуть ему выплаченные деньги. Таким образом сотрудники передали Шамратову около 4 миллионов рублей. При этом годовая премия, назначенная одному подчиненному, составляла не более 35 тысяч рублей», — рассказали в СКР.

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В настоящее решается вопрос об избрании Шамратову меры пресечения, проходит обыск в его загородном коттедже. Следствие намерено во взаимодействии с региональным управлением ФСБ и оперативниками подразделения собственной безопасности МВД России проверить причастность полковника к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, еще 25 января в служебном кабинете Шамратова проводился обыск, но задержан он был только 9 февраля.

3 февраля в Иркутской области сотрудники ФСБ при получении взятки в размере 20 миллионов рублей задержали двух полицейских: начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. По версии следствия, они обеспечивали беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге.