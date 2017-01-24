В Москве бывшие сыщики попали под следствие за помощь в выбивании долгов

Двух бывших сотрудников столичной полиции подозревают в превышении должностных полномочий — они пытались получить деньги у должника при помощи угроз и служебного положения. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По версии следствия, в октябре 2016 года начальник одного из отделений уголовного розыска УВД по Западному округу Александр Парак и его подчиненный, оперуполномоченный Николай Захаров, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий объявили в розыск автомобиль, принадлежащий жителю столицы», — сказала Иванова.

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24 октября 2016 года машина была задержана и доставлена в один из отделов полиции, где офицеры, угрожая ее владельцу уголовным преследованием, потребовали от него вернуть долг в размере пяти миллионов рублей. Эти деньги потерпевший брал у неустановленных лиц, в интересах которых действовали стражи порядка.

«Оба полицейских уже уволены со службы», — отметила Иванова.

16 января в Хабаровске был взят под стражу заместитель начальника полиции города по оперативной работе — ему предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, офицер за три миллиона рублей был готов скрыть оперативные материалы в отношении обвиняемого в мошенничестве.