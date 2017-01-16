Замначальника полиции Хабаровска арестован по делу о получении взятки

В Хабаровске арестован заместитель начальника полиции города по оперативной работе, подозреваемый во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта дела мошенничестве. Он предложил за три миллиона рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины.

Родственники обратились в УФСБ России по Хабаровскому краю, после чего все переговоры велись под контролем оперативных служб. 30 декабря родственники вручили посредникам первую часть взятки в размере миллиона рублей, которые те передали замначальника полиции.

11 января родственники передали вторую часть взятки в размере двух миллионов рублей. На следующий день в одном из торговых центров полицейский получил эти деньги, после чего был задержан.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве»).