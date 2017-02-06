Двух иркутских полицейских заподозрили во взятке в 20 миллионов рублей

В Иркутской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки в размере 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемые в коррупции стражи порядка были задержаны 3 февраля. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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«Начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, по версии следствия, обеспечивали беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов по железной дороге», — говорится в сообщении.

24 января стало известно, что двух бывших сотрудников столичной полиции подозревают в превышении должностных полномочий — они пытались получить деньги у должника при помощи угроз и служебного положения.

