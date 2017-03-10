Полицейский из Кирова задержан за взятку в 16 миллионов рублей

В Кирове с поличным задержан сотрудник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, обещавший за взятку в 16 миллионов рублей свое покровительство местному предпринимателю. Об этом в пятницу, 10 марта сообщила пресс-служба управления СК по Кировской области,

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Сотрудники ФСБ задержали силовика вечером 9 марта, после того как коммерсант передал ему 15 миллионов рублей. По данным следствия, первый транш в 1,2 миллиона рублей страж порядка получил в июне 2016 года.

За денежное вознаграждение сотрудник МВД обещал предпринимателю не проводить в отношении него проверки и не привлекать к уголовной ответственности.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте полицейского.

6 марта стало известно об аресте бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука по подозрению в получении взятки. Ему вменяется получение взятки на сумму 10 миллионов рублей. Второй фигурант расследования — замначальника финансового управления ВВ МВД Александр Костин.