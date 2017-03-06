Бывшего замглавкома Внутренних войск МВД Варчука заподозрили в получении взятки

Бывшего заместителя главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник, 6 марта, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
«Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник.
Факт ареста Варчука советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил ТАСС, впрочем, не уточнив подробностей.
«Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех кто не перешел в новую структуру», — отметил Хинштейн.
6 февраля стало известно, что в Иркутской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки в размере 20 миллионов рублей.
По версии следствия, начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте обеспечивали беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов по железной дороге.