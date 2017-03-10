Бывшему замглавкому Внутренними войсками МВД предъявили обвинение

Бывшему заместителю главкома Внутренними войсками (ВВ) МВД Вячеславу Варчуку предъявлено обвинение по делу о коррупции. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Ему вменяется получение взятки на сумму 10 миллионов рублей в период, когда он еще был в должности заместителя главкома ВВ, до появления Росгвардии», — сказал собеседник агентства. По его данным, второй фигурант расследования — замначальника финансового управления ВВ МВД Александр Костин.

Предполагаемые соучастники обещали выделить 250 миллионов для финансирования управления связи ведомства. «В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 миллионов рублей досталось в качестве взятки», — уточнил источник.

Об аресте Варчука по делу о коррупции сообщалось ранее в марте. Факт задержания подтвердил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он уточнил, что арест стал итогом системной совместной работы по наведению порядка в ведомстве.