Крым
 

СКР обвинил сотрудника Крымской таможни в получении взятки

Перейти в «Мою Ленту»

Следственный комитет России (СКР) предъявил сотруднику Крымской таможни обвинение в получении взятки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Крыминформ со ссылкой на главное следственное управление СКР по Республике Крым.

«По данным следствия, 16 февраля 2017 года обвиняемый, зная, что гражданин, управляющий автомобилем, не имеет права пересекать таможенную границу, за денежное вознаграждение в размере 200 долларов обеспечил ему незаконный беспрепятственный выезд на территорию Украины», — сообщили в ведомстве.

Для таможенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 февраля сообщалось, что задержан бывший заместитель главы Крыма Олег Казурин. В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инициировал служебную проверку Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года Казурин получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.

Ранее в феврале Аксенов заявил, что необходимо ведение разъяснительной работы о неотвратимости наказания. Это, по мнению, главы Крыма, уменьшит случаи вымогательства денег у россиян.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Следком предъявил сотруднику Крымской таможни обвинение в получении взятки
Аксенов раскрыл свою роль в задержании бывшего вице-премьера Крыма
Аксенов оценил филиппинский опыт борьбы с коррупцией
Последние новости
В Совфеде прокомментировали версию о покупке Крыма Россией
Зомби и попугаи расцвели к 8 Марта
Caviar вдохновился Поклонской и выпустил декорированный кожей анаконды iPhone 7
Убившей мальчика из-за насмешек над сыном жительнице Норильска дали 10 лет
Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Рады Черновол
Чудновец рассказала о боязни лайков
Названы 10 самых экологически чистых столиц мира
Другие материалы рубрики
Крым
 — 
00:07 Сегодня

И не введи их во искушение

Почему крымское руководство не сможет работать без родни в органах власти
16:27 6 марта 2017

Эксперты оценили работу врио главы Севастополя

12:05 14 февраля 2017

Аксенов оценил филиппинский опыт борьбы с коррупцией

18:26 6 марта 2017

Жительниц Севастополя поздравят с 8 марта гигантской открыткой

Крым
 — 
00:08 21 декабря 2015
Сергей Аксенов

Вождь стучит по крыше

В чем руководство Крыма обвиняет Москву
11:04 6 марта 2017

Газета узнала о выдаче малоизвестной фирме лицензии для работы на шельфе Крыма

12:07 10 февраля 2017

Аксенов окрестил День святого Валентина дешевой духовной подделкой

12:31 6 марта 2017

Овсянников уволил директора «Севавтотранса» из-за неудовлетворительной работы

Крым
 — 
14:32 3 марта 2017

Держи карьер шире

Зачем чиновники хотят превратить Крым в площадки по добыче стройматериала
14:01 5 марта 2017

Потерявшегося в крымском лесу мальчика нашли спящим

14:14 9 февраля 2017

В ФАС назвали неэффективным использование портов Крыма

22:39 4 марта 2017

Севастополь получит из федерального бюджета почти 9 миллиардов рублей

Россия
«До сих пор слышу его крик…»
Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
Голоса в записи
За избирателями проследят сотни тысяч видеокамер
Кировского губернатора заподозрили в плагиате стихов к Женскому дню
Нижегородский губернатор поздравил женщин в стиле Mannequin Challenge
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
Помилованная Путиным Севастиди пообещала добиваться отмены приговора
В России предложили создать общественное движение в поддержку Марин Ле Пен
Все материалы
Мир
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Лавина во французской Савойе накрыла несколько лыжников
Глава МИД Канады заявила о дестабилизирующей роли России в ее стране
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Refugees from Syria queue to collect food and suppliesПропуск в Европу
Создадут ли беженцы террористический кластер в Грузии
Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Рады Черновол
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Украинская армия обстреляла пригород Донецка из РСЗО
Первый премьер-министр Украины рассказал о возможной продаже Крыма в 2014 году
Суд арестовал отстраненного от должности главного налоговика Украины
Памятник Суворову демонтируют в бывшем Киевском суворовском училище
Все материалы
Финансы
Дмитрий МедведевРостом не вышли
Изменилась ли погода в российской экономике
В России стартовал конкурс концепций развития общественных городских пространств
Долги украинцев перед бюджетом выросли в четыре раза до 2,2 миллиарда долларов
Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель
Февральская инфляция в России замедлилась до 0,2 процента
Андрей Мовчан: «Рост рубля вызывает депрессию»
Почему экономика России так и не выбралась из кризиса
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Все материалы
Бизнес
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
Дело прошлого
Спор десятилетней давности поставил под угрозу развитие успешного предприятия
«Рыбаков Фонд» презентовал проект «Поливерситет»
В России разработали тестеры для проверки качества бензина
Bank of America отметил недооцененность акций российских нефтяных компаний
Правительство приняло постановление о создании МФЦ для бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
Следственный эксперимент
Зачем ведомству Бастрыкина понадобились свои собственные медицинские эксперты
С небес на землю
Активность российских подразделений на передовой в Сирии резко возросла
Шойгу пообещал до 2020 года ввести в строй два фрегата типа «Адмирал Горшков»
Убившей мальчика из-за насмешек над сыном жительнице Норильска дали 10 лет
«Калашников» купил новосибирского разработчика средств постановки помех
Разлившая опасное вещество в суде аферистка предстанет перед судом в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Вздулось и забурлило
Доказано спонтанное возникновение всего живого
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Европа запустила ракету на украинском двигателе
В США представили замену российским двигателям РД-180
Необычную солнечную вспышку засняли на видео
Назван самый опасный цвет такси
Все материалы
Спорт
Весна опять пришла
Видео лучших моментов стартового тура РФПЛ после зимней паузы
Кадзуеси МиураКак хорошее вино
Футболист Кадзуеси Миура и другие атлеты, над которыми не властно время
«Ростов» посоветовал игрокам «Манчестер Юнайтед» отказаться от шапок-ушанок
Панарин извинился за слова о нежелании заниматься сексом с негритянкой
Исполняющая обязанности главы РУСАДА подала в отставку
Менеджер Нурмагомедова рассказал о возвращении россиянина на ринг
Австралиец сломал ногу через 58 секунд после дебюта в составе команды НБА
Все материалы
Культура
Что смотреть весной
20 самых интересных кинопремьер сезона
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Dan Smith of 'Bastille' performs at V Festival at Hylands Park on August 20, 2016 in Chelmsford, England«Ощущения от встречи с Линчем сюрреалистические»
Лидер группы Bastille о кино и музыке
Врачи оставили солиста Bad Boys Blue в сибирской больнице
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
В сети появился отрывок из новых «Могучих рейнджеров»
Актер из «Красавицы и чудовища» рассказал о гомосексуальной сюжетной линии
Все материалы
Интернет и СМИ
Запуганные предки
Как Россия поверила в миф о зловещем синем ките и массовых самоубийствах детей
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
Названы самые популярные в СМИ женщины во власти
Сестра и брат-гей сразились за внимание чистильщика бассейна в рекламе Coca-Cola
Енот влез на кухню и помыл грязную посуду
Малахов и Шурыгина стали героями пародии на «На 50 оттенков темнее»
Все материалы
Ценности
Остров везения
Автомобили для миллионеров на акуционе Sotheby's
Caviar вдохновился Поклонской и выпустил декорированный кожей анаконды iPhone 7
Женевский международный автосалон
GIMS 2017 в новостях и лицах
Bentley оснастил машины консьерж-сервисами
В Женеве состоялась премьера кроссовера будущего
Микшерный пульт Pink Floyd выставили на торги
Lamborghini показала в Женеве быстрейший суперкар Нюрбургринга
Все материалы
Путешествия
С таким-то марта
Как встречают весну в разных странах мира
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Названы 10 самых экологически чистых столиц мира
Летевший в Катар лайнер вернулся в Иорданию из-за сломавшейся микроволновки
Задержанные на Шри-Ланке российские туристы покинули страну
British Airways сократит шаг кресел в лайнерах ради экономии
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Все материалы
Из жизни
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
В зоопарке Екатеринбурга выбрали лучшую самку
Немецкий наркоторговец выдал себя тостами с Гитлером
Двухлетний ловец змей из Австралии прославился в интернете
Все материалы
Лучшие автомобили Европы
Победители конкурса «Автомобиль года» за 10 лет
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
«Хонда» показала новый 320-сильный Civic Type R
«Мерседес» построил 805-сильного конкурента «Панамере»
Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый «автомат»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы