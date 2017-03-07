СКР обвинил сотрудника Крымской таможни в получении взятки

Следственный комитет России (СКР) предъявил сотруднику Крымской таможни обвинение в получении взятки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Крыминформ со ссылкой на главное следственное управление СКР по Республике Крым.

«По данным следствия, 16 февраля 2017 года обвиняемый, зная, что гражданин, управляющий автомобилем, не имеет права пересекать таможенную границу, за денежное вознаграждение в размере 200 долларов обеспечил ему незаконный беспрепятственный выезд на территорию Украины», — сообщили в ведомстве.

Для таможенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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15 февраля сообщалось, что задержан бывший заместитель главы Крыма Олег Казурин. В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инициировал служебную проверку Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года Казурин получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.

Ранее в феврале Аксенов заявил, что необходимо ведение разъяснительной работы о неотвратимости наказания. Это, по мнению, главы Крыма, уменьшит случаи вымогательства денег у россиян.