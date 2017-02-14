Аксенов оценил филиппинский опыт борьбы с коррупцией

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ознакомился с филиппинским опытом борьбы с коррупцией в поиске метода, которым можно победить взяточничество в России. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

«Читал часть выступления президента Филиппин [Родриго Дутерте], который сказал, что он одного коррупционера выбросил из вертолета. Способ действенный, наверное, но для нас он не применим», — сказал Аксенов.

По его мнению, с гражданами необходимо вести разъяснительную работу, которая будет их настраивать на необходимость соблюдать законы. Понимание неотвратимости наказания уменьшит случаи вымогательства денег у россиян, полагает Аксенов

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В то же время он подчеркнул, что нельзя голословно обвинять всех в коррупции без веских доказательств. «Большинство государственных служащих честно выполняют все поставленные задачи. А тех, кто не бросил дурным делом заниматься, тех предупреждаем. Как в Филиппинах не дойдем, но действенные способы борьбы найдем», — резюмировал он.

Ранее агентство Рейтер, сообщило, что Родриго Дутерте заявлял о готовности сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом. Позднее в интервью американскому телеканалу CNN, президент Филиппин опроверг эту информацию.

Дуарте, вступивший в должность главы государства в мае 2016 года, известен также своей борьбой с наркобаронами. В начале января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в торговле наркотическими средствами. Он заявил, что у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.