Дутерте поклялся убивать чиновников-наркоторговцев

Президент Филиппин Родриго Дутерте поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. Об этом сообщает The Independent.

По словам Дутерте, у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью. «Поищи свое имя в этом списке. Сын шлюхи, если ты попал в него, у тебя большие проблемы. Я тебя точно убью», — пригрозил президент.

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Как уточняет The Independent, один из фигурантов этого документа, мэр небольшого городка в провинции Минданао, был убит в ходе антинаркотической операции в октябре прошлого года.

30 декабря филиппинский лидер опроверг сообщения СМИ о том, что он ранее сбрасывал людей с вертолета. Таким образом он отказался от своих слов, сказанных днем ранее, когда пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их на землю с борта винтокрылой машины. «Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил президент тогда.

12 декабря Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао.