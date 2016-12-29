Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает The Guardian.

«Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил филиппинский лидер. По его словам, подобный опыт он приобрел, скинув с вертолета китайца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

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Дутерте отметил, что на прошлой неделе были арестованы шесть человек, у которых было изъято полтонны метамфетамина, известного в стране как шабу. «Им повезло, что в это время меня не было в Маниле. Если бы я знал, что в доме так много шабу, я бы точно убил этих людей», — прокомментировал президент.

12 декабря Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао. «В Давао я делал это самостоятельно. Только чтобы показать парням [из полиции], что, если я могу сделать это, почему не можете вы», — заявил он.