Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН. Как пишет в субботу, 23 декабря, британская газета The Independent, об этом он заявил в ходе своего выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

«Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я сожгу ООН, если вам угодно. Я сожгу ее, если поеду в Америку», — заявил филиппинский лидер.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн (Zeid Ra’ad al-Hussein) попросил власти Филиппин провести расследование в отношении Дутерте после его признания в совершенных некогда убийствах подозреваемых в преступлениях. В частности, тот сообщил, что, занимая пост мэра Давао, на мотоцикле патрулировал город в поисках «конфликта ради убийства».

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Дутерте, комментируя инициативу аль-Хусейна, назвал его идиотом. «Этот парень либо шутник, либо сумасшедший... . Ты идиот, не говори мне, что делать. ... . Кто дал тебе такое право?» — возмутился он в телеэфире.

Родриго Дутерте был избран президентом в мае. Одним из пунктов его предвыборной программы было обещание искоренить продажу и употребление наркотиков в стране. С тех пор он вступил с наркоторговцами и наркоманами в жестокую борьбу. По данным ООН, после того, как власть в государстве перешла в руки Дутерте, на Филиппинах были убиты более шести тысяч человек, связанных с реализацией и приемом запрещенных веществ. Методы борьбы Дутерте с этим пороком решительно осуждаются мировой общественностью.