Дутерте опроверг свои слова о сбрасывании людей с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг сообщения СМИ о том, что он ранее сбрасывал людей с вертолета. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

«У нас не было вертолета. Мы им не пользуемся», — сообщил он.

Комментируя информацию прессы, Дутерте также сообщил, что заявления, которые ему ошибочно приписываются, являются «фантазией того Тульфо». О ком конкретно идет речь, президент не уточнил.

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При этом Дутерте пообещал продолжать борьбу с наркотиками до тех пор, пока «не будет убит последний наркобарон».

29 декабря филиппинский лидер пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета. «Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил он.

12 декабря Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао.