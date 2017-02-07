Дутерте пообещал отправить проштрафившихся полицейских на встречу с исламистами

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал отправлять проштрафившихся полицейских на остров Басилан, где орудует группировка радикальных исламистов «Абу Сайаф». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как уточняет издание, утром во вторник, 7 февраля, во дворе президентского дворца выстроились около 400 стражей порядка, в отношении которых проводится расследование в связи с должностными преступлениями. Дутерте обрушился на них с ругательствами, назвав «идиотами», «дураками» и «детьми шлюхи».

«Я отправлю вас на два года на Басилан. Если вы там выживете, то сможете вернуться. А если нет, то я прикажу закопать вас там же и не тратить деньги на перевозку ваших тел сюда», — пригрозил филиппинский лидер.

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30 января было объявлено, что полиция Филиппин временно приостановила операции против наркоторговцев, переключившись на чистку собственных рядов. Днем ранее Дутерте объявил, что 40 процентов полицейских коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».

Боевики группировки «Абу Сайаф» известны своим жестоким отношением к пленникам, в частности обезглавливанием заложников. 14 июня 2016 года подобным образом был казнен гражданин Канады.

Кроме того считается, что группировка причастна к ряду террористических актов, похищениям людей, убийствам, вымогательствам. Она действует в основном на южных филиппинских островах. В 2014 году ее лидер присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).