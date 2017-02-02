Дутерте бросит армию на борьбу с наркоторговцами

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что намерен использовать вооруженные силы страны для борьбы с наркоторговцами. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. По словам филиппинского лидера, это необходимо, поскольку наркотики превратились в угрозу национальной безопасности. При этом Дутерте подчеркнул, что не намерен объявлять военное положение, хотя ранее неоднократно угрожал это сделать.

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Агентство связывает подобное решение с кризисом в филиппинской полиции, которая минимум на месяц была вынуждена приостановить операции против наркомафии. Поводом стало убийство южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу, которого похитили бойцы спецотряда по борьбе с наркотиками.

После этого глава полиции Филиппин Роналд дела Роса предупредил о начале «войны с мерзавцами» в правоохранительных органах. Дутерте в свою очередь объявил, что 40 процентов стражей порядка коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».

10 января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. Он также рассказал, что у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций более двух тысяч человек.