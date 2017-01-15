Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о возможном введении военного положения в стране в том случае, если ситуация станет «слишком опасной». Как сообщает Reuters, соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями торговой палаты города Давао.

Филиппинский лидер также отметил, что никто не сможет остановить его от принятия такого решения: ни Верховный суд, ни конгресс. «Моя страна важнее всего, даже ограничений», — заключил он.

Агентство отмечает, что месяцем ранее Дутерте исключил возможность введения военного положения. «Это нонсенс. Мы уже вводили военное положение, и что произошло? Это улучшило нашу жизнь сейчас? Вовсе нет», — заявлял он.

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Родриго Дутерте занял пост президента Филиппин в мае 2016 года. В ходе предвыборной программы он, в частности, обещал искоренить продажу и употребление наркотиков в стране. С тех пор он вступил с наркоторговцами и наркоманами в жестокую борьбу. В декабре сообщалось, что с момента избрания Дутерте главой государства полицейские убили более двух тысяч человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет.

10 января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. Он также рассказал, что у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.

