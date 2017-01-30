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Полиция Филиппин переключилась с охоты на наркоторговцев на внутренние чистки

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Полиция Филиппин временно приостановила операции против наркоторговцев, переключившись на очистку собственных рядов. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделал глава полиции Филиппин Роналд дела Роса. «Берегитесь, полицейские-оборотни! — провозгласил он. — С этого дня мы больше не ведем войну с наркотиками, мы ведем войну с мерзавцами. Мы очистим наши ряды!» По словам дела Росы, операция займет около месяца, после чего стражи порядка возобновят охоту на наркоторговцев.

В воскресенье, 29 января, президент Родриго Дутерте объявил, что 40 процентов полицейских коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».

Внутренняя чистка стала результатом скандала, разыгравшегося вокруг южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. В октябре 2016 года вооруженные люди, представившиеся бойцами специального отряда по борьбе с наркотиками, забрали его из собственного дома в филиппинском городе Анджелес-Сити. После этого похитители получили от родственников Чи выкуп в размере 100 тысяч долларов, а также сняли все деньги с его карточки. Тело бизнесмена позже обнаружили неподалеку от штаб-квартиры полиции. Как выяснилось, его задушили через несколько часов после похищения.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Родриго Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента избрания Дутерте главой государства полицейские убили более двух тысяч человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет.

10 января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. Он также рассказал, что у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.

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