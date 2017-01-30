Полиция Филиппин переключилась с охоты на наркоторговцев на внутренние чистки

Полиция Филиппин временно приостановила операции против наркоторговцев, переключившись на очистку собственных рядов. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделал глава полиции Филиппин Роналд дела Роса. «Берегитесь, полицейские-оборотни! — провозгласил он. — С этого дня мы больше не ведем войну с наркотиками, мы ведем войну с мерзавцами. Мы очистим наши ряды!» По словам дела Росы, операция займет около месяца, после чего стражи порядка возобновят охоту на наркоторговцев.

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В воскресенье, 29 января, президент Родриго Дутерте объявил, что 40 процентов полицейских коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».

Внутренняя чистка стала результатом скандала, разыгравшегося вокруг южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. В октябре 2016 года вооруженные люди, представившиеся бойцами специального отряда по борьбе с наркотиками, забрали его из собственного дома в филиппинском городе Анджелес-Сити. После этого похитители получили от родственников Чи выкуп в размере 100 тысяч долларов, а также сняли все деньги с его карточки. Тело бизнесмена позже обнаружили неподалеку от штаб-квартиры полиции. Как выяснилось, его задушили через несколько часов после похищения.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Родриго Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента избрания Дутерте главой государства полицейские убили более двух тысяч человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет.

10 января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. Он также рассказал, что у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.

