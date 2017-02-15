Аксенов раскрыл свою роль в задержании бывшего вице-премьера Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов инициировал служебную проверку в отношении своего бывшего заместителя Олега Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, передает «Крыминформ».

«В ноябре прошлого года мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей УК РФ. Мной была назначена проверка Антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре были переданы в МВД, Следственный комитет, ФСБ», — заявил Аксенов, уточнив, что все это время контактировал с руководителями силовых структур.

Глава Крыма также выразил уверенность, что это не последнее задержание среди его подчиненных. «Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам», — сказал он, упомянув Службу капитального ремонта.

Ранее в среду стало известно, что в отношении бывшего зампредседателя Совета министров Крыма возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года чиновник получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей. За эти деньги он должен был способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья на полуострове.

Следственный комитет не называл имя подозреваемого. Источник «Крыминформа» сообщал, что это Олег Казурин и что он был задержан в среду в аэропорту Симферополя перед вылетом в Москву.

30 декабря глава Крыма досрочно прекратил полномочия Казурина. Отмечалось, что он подал в отставку по собственному желанию.

Олег Казурин стал заместителем председателя Совета министров Крыма в январе 2016-го. До этого он работал директором департамента городского хозяйства Севастополя.