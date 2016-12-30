Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера республики Олега Казурина. Соответствующий указ подписан 29 декабря и размещен на сайте руководителя региона.

В документе говорится, что решение об освобождении Казурина от должности принято в связи с его отставкой по собственному желанию.

В четверг, 29 декабря, источник РИА Новости в крымском правительстве рассказал, что ряд чиновников подали в отставку или отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой. По словам собеседника агентства, кроме Казурина, заявление об увольнении подал главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, который проработал на этой должности с середины 2015 года. Помимо него, отстранен от работы глава службы капитального строительства республики Иван Пойда.

Также в четверг Аксенов пообещал принять ряд кадровых решений в республиканских и муниципальных органах власти. Он отметил, что будет руководствоваться, в частности, такими критериями, как освоение бюджетных средств и степень выполнения поручений. «Мы все выведем на лист, все будет понятно, у кого сколько в багаже осталось неисполненных поручений руководства страны, правительства Республики Крым, и из этого будем исходить», — подчеркнул он.

Казурин стал заместителем председателя Совета министров Крыма в январе 2016 года. Как отмечает ТАСС, он курировал отрасли ЖКХ и строительства. До этого (с 2014 по 2016 год) был директором департамента городского хозяйства Севастополя.