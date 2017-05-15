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Сила доли

Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Зюзинский суд Москвы поставил точку в резонансном уголовном деле о банде черных риелторов под руководством бывшего милиционера Евгения Макарова. Преступники выживали москвичей из их квартир самыми дикими методами: избивали невзирая на пол и возраст, угрожали насилием над детьми. Приговор Макарову и его сообщникам стал первым доведенным до суда применением статьи 179 УК РФ («Принуждение к сделке»). Подробности процесса — в материале «Ленты.ру».

Хамские соседи

Почти три года три московские семьи сражались за свои квартиры с настоящими бандитами, главарем которых был бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Макаров.

В 2014 году Мария Ермакова, проживающая с престарелым отцом в двухкомнатной квартире на улице Судакова, узнала, что ее родная тетя продала свою долю жилплощади постороннему человеку. Новый собственник Евгений Макаров прислал вместо себя крепких парней из Чеченской Республики, которые выломали дверь и поселились в квартире вместе с женщиной и ее отцом. По закону суд должен был определить право пользования жильем между собственниками, однако такого решения не было, а полиция в бытовой конфликт не вмешивалась.

Макаров предлагал Марии продать ему свою долю за миллион рублей или выкупить у него его долю — за четыре миллиона. Его «заманчивое» предложение стало альтернативой соседству с непрошеными гостями. Об этом потерпевшая рассказывала в интервью СМИ. В итоге Ермакова с отцом были вынуждены сбежать из дома. Осада длилась девять месяцев, прежде чем правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль.

Стоит отметить, что в случае с Марией черные риелторы обошлись без насилия, угрожая словами и оказывая в основном психологическое давление.

В феврале 2015 года они пришли к семье Гурковых, проживающей в двухкомнатной квартире на улице маршала Тухачевского. История их противостояния также попала в теленовости.

По словам Ольги Гурковой, после смерти отца ее сестра продала свою долю незнакомым людям еще в 2005 году. С тех пор с этой недвижимостью совершались сделки без учета их мнения, пока в конце концов собственником доли не оказалась некая Мельник, от имени которой поздним вечером 4 февраля 2015 года в квартиру ворвались десять человек, среди них был и Макаров. Вызванный наряд полиции вывел незнакомцев, но они вернулись на следующий день. Срезали входную дверь и вломились в квартиру. Макаров избил пожилую мать Гурковой, а остальные мужчины, как изложили в заявлении Гурковы, стали выносить мебель и выбрасывать вещи.

Силовой захват происходил на глазах трехлетней дочери и пятилетнего сына Гурковых, дети испугались и плакали. Макаров обещал подкинуть главе семьи наркотики и «разобраться с его семьей», угрожая травматическим пистолетом.

Четыре месяца в квартире Гурковых, в детской комнате, жили уроженцы одной из северокавказских республик, прикрываясь документом с разрешением собственника пользоваться жилплощадью. Семье некуда было переехать, и два месяца им пришлось соседствовать с ними. Все это время соседи дебоширили, размахивали пистолетом, не пускали жильцов в ванную и туалет. Полиция в возбуждении уголовного дела отказывала, аргументируя это тем, что попытка захвата квартиры — это гражданско-правовые отношения.

Макаров требовал от Гурковых четыре миллиона рублей за четвертую часть квартиры, которая была в собственности «черных риелторов».

Поздним вечером 8 мая 2015 года Макаров с группой южан выломали дверь в квартире Ларисы Дреминой на аллее Витте, где она проживала с 80-летней матерью и двумя несовершеннолетними 3 и 17 лет. Рейдеры выкупили долю у ее бывшего мужа и под этим предлогом заняли жилплощадь.

Макаров избил женщин, угрожал убить их и детей, если они не продадут квартиру за один миллион рублей. Уроженцы Чечни схватили дочку Дреминой и угрожали, что изнасилуют ее. Лариса с родными уехала из квартиры и пожаловалась в правоохранительные органы.

«Органы МВД совершенно бездействуют. Их организатор Макаров говорил, избивая меня: ты что, так и не поняла, что у нас тут все проплачено? Синяки на лице — это остатки», — рассказывала она в интервью Вести.ru.

Макаров, работавший участковым ОВД Щукино, в 2011 году уволился из органов и вместе с матерью организовал агентство недвижимости, специализирующееся на купле-продаже долей квартир, сообщало издание kp.ru.

«Оказываем помощь при вселении в спорную квартиру. Вселяем без согласия содольщика. Мы — профессиональный коллектив (отставники Минобороны, МВД), имеющий многолетний опыт работы в судебной системе, разговаривающие на одном языке с представителями органов власти», — приводит издание рекламу конторы Макарова.

Широкое освещение в прессе этих случаев квартирного рейдерства дало свои результаты: было возбуждено первое в отечественной практике уголовное дело по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»).

Поимка

Как сообщал телеканал «360», в группе Макарова были юрист Яна Графова, 75-летняя пенсионерка Александра Молчанова и несколько жителей Северо-Кавказского региона.

«Обвиняемый координировал деятельность всей группировки. Пенсионерка выступала в роли подставного покупателя. Такая активная бабуля, прекрасно понимала, чем занимается, и четко выполняла свою роль. Доля оформлялась именно на пожилую даму — такой благовидный предлог, чтобы можно было сказать: пенсионерка проживает, а вы такие негодяи. Остальные члены преступной группы обеспечивали силовой захват, угрожали расправой и вынуждали продать долю», — рассказал «Ленте.ру» руководитель следственной группы Дмитрий Парфенов. Следователь рассказал, что пенсионерка торговала возле метро, там они и завязали знакомство.

По его словам, квартира на улице Судакова была первой — на ней лидер рейдеров обкатал свою методику. «Они специально находили проблемные семьи, где имелся конфликт, и приобретали долю. Преступник вел себя нагло, потому что раньше по этой статье не возбуждали уголовных дел, никого не арестовывали. Такие ситуации рассматривались в рамках гражданско-правовых отношений. Он на это и рассчитывал, — объясняет Парфенов. — Преступник на следствии вел себя агрессивно, вину не признал, от дачи показаний отказался. Его пособники тоже не признали вину. Они в основном молчали, объясняли, что просто приехали пожить».

Жертв они находили, мониторя базу данных риелторов.

Четверых уроженцев Чечни задержали 17 июня 2015 года в квартире на аллее Витте, принадлежащей третьей потерпевшей. Личности остальных не были установлены. Приятеля обвиняемого, который поставлял односельчан для рейдерства, объявили в розыск. Еще один соучастник недавно был задержан и вскоре предстанет перед судом. Главный фигурант расследования скрылся, как только узнал о задержании сообщников.

«Поступила информация, что он приобрел билет в Москву. По прилете из Белоруссии в Домодедово в июле 2015 года его задержали, — рассказал Парфенов. — Все три эпизода мы отработали. Если бы мы не вмешались, они довели бы свой замысел до конца».

Суд да дело

Во время следствия, писала «Комсомольская правда», находящаяся под домашним арестом пенсионерка Александра Молчанова умудрилась продать долю в квартире Ларисе Дреминой, которая была оформлена на ее имя. Шустрая старушка с электронным браслетом на ноге успела сбегать в Росреестр и к нотариусу. Одну часть доли она переписала на сына, а другую продала некоему Назаряну.

«Чтобы признать эти сделки недействительными, мы подали в суд. На заседания по этому гражданскому делу приходили странные личности, похожие на уголовников, и пытались оказывать давление не только на свидетелей, но и на прокурора», —.рассказывала «КП» адвокат Дреминой Оксана Филачева. В итоге потерпевшая отсудила спорную долю своей квартиры, Мосгорсуд оставил в силе решение Зюзинского суда о признании недействительной сделки о продаже части жилплощади.

Несовершенство закона — благоприятная почва для махинаций с жильем. Как пояснил «Ленте.ру» юрист Тамаз Мстоян, при дарении доли собственник не должен получать согласия других владельцев: «Это позволяет "черным риелторам" не продавать, а дарить свои доли посторонним лицам. Через акт дарения недобросовестные граждане обходят законодательное требование, предусмотренное статьей 250 Гражданского кодекса, где указано обязательное условие — согласие других собственников или преимущественное право покупки другими собственниками, которое применяется только при продаже доли, но не при дарении».

Зюзинский суд Москвы приговорил Макарова к девяти годам лишения свободы, Графова получила шесть лет, Молчанова — три года условно. Четверым жителям Чечни суд назначил от 4,5 до 7 лет колонии.

На бывшего милиционера и его мать было оформлено 24 доли в московских квартирах.

Любовь Ширижик

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