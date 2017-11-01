Москвичка заказала по почте психотропы из Бельгии

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков, после того как на московской таможне нашли в посылке из Бельгии почти полкилограмма кетамина. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Таможенники обнаружили в почтовом отправлении кристаллическое вещество в разных упаковках, рассказал собеседник агентства. Экспертиза показала, что это кетамин весом 495 граммов.

Известно, что инцидент произошел в августе. Посылка была адресована жительнице Москвы. Кто стал подозреваемым по возбужденному делу, не уточняется.

Согласно постановлению правительства № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», кетамин входит в список II: его свободный оборот запрещен.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал расстреливать наркоманов, «потому что они сволочи, нелюди, подонки». Депутат добавил, что никогда не употреблял наркотические вещества, «потому что это писька дьявола».