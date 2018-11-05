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«Русал» решил вернуться в Россию

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Совет директоров компании «Русал» принял решение о перерегистрации с острова Джерси (Нормандские острова) на территорию России. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

«На заседании совета директоров, состоявшемся 2 ноября, было принято решение продолжить деятельность компании на территории Российской федерации. После тщательного рассмотрения совет решил, что исполнение российских законов "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" отвечает интересам компании и ее акционеров», — пояснили в компании.

3 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании офшорных зон на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Резидентами офшорных зон смогут стать иностранные компании, созданные до 1 января 2018 года и зарегистрированные за рубежом. Они получат освобождение от налогов на доход от продажи акций и на входящие дивиденды и пониженную ставку в пять процентов на исходящие. Кроме того, они смогут не раскрывать корпоративную информацию — доступ к ней получат только российские власти и суд.

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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