В США признали невозможным применить к России более жесткие санкции

США не могут применить против России такие же санкции, как против Северной Кореи или Ирана. Российская экономика гораздо масштабнее и лучше интегрирована в международную финансовую систему и торговлю. Об этом говорится в докладе помощника министра финансов страны Маршалла Биллингсли, опубликованном на сайте Минфина.

«КНДР и Иран в течение десятилетий были в значительной степени или почти полностью изолированы от глобальной финансовой системы. Учитывая эту разницу, мы применяем наши инструменты так, чтобы оказать максимальное давление на Россию, но свести к минимуму побочные эффекты для США, наших европейских партнеров и мировой экономики», — отмечается в сообщении.

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В качестве примера Биллингсли привел ограничения в отношении российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Весельберга. Их компании «Русал» и EN+ и Renova неразрывно связаны с международным рынком, но личный капитал предпринимателей уменьшился на несколько миллиардов долларов.

Помощник министра уточнил, что с января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц в России.

Что касается КНДР и Ирана, то американские санкции в их отношении более жесткие и направлены в основном против всего государства. К примеру, санкции против Северной Кореи предусматривают ограничения на поставки сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Санкции против Ирана, помимо ряда торговых ограничений, содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

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